Di ambiente, di ambizioni, di storia, di obiettivi, ma anche economici. La sfida, infatti, non serve ai bianconeri solo per agguantare i quarti di finale dopo due annate fallimentari dal punto di vista europeo (doppia eliminazione agli ottavi per Sarri e Pirlo, rispettivamente contro Porto e Lione), ma anche per una questione di introiti. Il bilancio chiede sempre ossigeno e le spedizioni europee possono essere d'aiuto, prima ancora che il mercato arrivi, con le sue eventuali cessioni e i risparmi sugli ingaggi, anche pesanti.