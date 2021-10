IL TABELLINO

Dopo il successo di misura sul, ecco con identico punteggio quello nel derby con ilGiusto così perché la squadra di, che era partita meglio ma aveva poi concesso troppo spazio a quella di, ha cambiato marcia nella ripresa. Merito dei cambi del tecnico bianconero, che ha inseritoal posto di, e naturalmente diche ha trovato il bellissimo gol del successo nel finale. E allora, ripensando alle gravi assenze di Dybala e Morata,, perché la qualità del centrocampo è sempre la stessa e non di alto livello. Ma almeno stavolta la Juventus dimostra di avere più continuità e più tenuta del Torino, che invece si spegne alla distanza e ancora una volta subisce un gol nel finale, anche se stavolta non si può parlare di beffa.- Allegri rilanciaal posto di Bonucci, al fianco ditra Danilo e Alex Sandro, ma soprattutto, in assenza di Dybala e Morata, si affida a un attaccante di ruolo comevicino a. Nel consueto 4-4-2 McKennie e Locatelli sono i centrali, mentre Bernardeschi e Rabiot partono dalle fasce. Anche Juric è costretto a rinunciare ancora al suo centravanti titolare, capitan Belotti, sostituito come al solito da, l’unica vera punta nel 3-4-2-1 in cuisono i trequartisti con Singo, Pobega, Mandragora e Aina in mezzo al campo, davanti ai tre difensori Zina, Bremer e Rodriguez. Manca ovviamente lo squalificato Djidji e ripensando ai suoi due rigori consecutivi procurati contro la Lazio e il Venezia non è un gran danno.- In sua assenza, però, la Juventus va per tre volte vicino al gol nei primi 8 minuti. Kean è bravo ad anticipare Bremer, ma il suo diagonale finisce fuori di poco. Non si può parlare di un gol sbagliato, come invece si deve ripensando alla conclusione fuori misura diche fallisce il classico rigore in movimento. L’americano ha di nuovo sui piedi il pallone del vantaggio, ma al suo secondo tentativo spara alto. Errori a parte, è un grande avvio della squadra di, che però si ferma lì senza riuscire mai a inquadrare la porta in tutto il primo tempo. Esaurita la spinta, infatti, i bianconeri concedono sempre più spazio al Torino che sfrutta meglio le fasce laterali con Singo e Aina.- In un primo tempo con tanti errori tecnici da una parte e dall’altra, conta di più la carica agonistica e da questo punto di vista non c’è paragone tra. Senza spinta in mezzo al campo, perché, ma anche senza accelerazioni sulle fasce laterali perché Danilo e Alex Sandro si preoccupano più di chiudere che di avanzare, la Juventus lascia al Torino la stessa iniziativa concessa alpuntando sul. Una scelta rischiosa perché i granata prendono coraggio e dopo un colpo di testa difuori di poco,inquadra per la prima volta la porta, ma senza spaventare. Il vero pericolo, però, arriva dall’exche da fuori area costringe il portiere bianconero a una difficile deviazione. E così il primo vero spunto di Chiesa alla fine del primo tempo, che frutta un cross di Kean e la successiva conclusione di Locatelli deviata in angolo, non è sufficiente per cancellare le perplessità sul gioco dei bianconeri.Allegri si rende conto che serve una scossa e così dopo l’intervallo si rivede, che rileva a sorpresa Kean, lasciando la Juventus senza un vero attaccante, conadattato nel ruolo di prima punta. L’intenzione è quella di ridurre l’inferiorità numerica in mezzo al campo, accentrando, per sfruttare la maggiore vivacità del colombiano sulla destra. Ed è un’intenzione subito premiata perché Cuadrado, appena entrato, scodella sulla testa di Alex Sandro un pallone che il brasiliano colpisce benissimo, deviato però da un grande intervento di. E’ il segnale della svolta, confermato subito dopo da una conclusione dello stessobloccata dal portiere granata. Il terzo indizio, che costituisce una prova della felice scelta di Allegri, è rappresentato dall’accelerazione di, spinto in maniera più che sospetta da Pobega all’ingresso dell’area di rigore. Valeri, però, fa proseguire e il suo collega Di Paolo al Var non interviene.- Visto che la partita sta cambiando, Juric toglie Aina e Lukic, inserendoe poco più tardi rilancia Baselli al posto di Sanabria. E’ una mossa strana, perché. E allora Allegri si ricorda diche può offrire la sua carica finale al posto di Bernardeschi, mentre Juric inserisce Rincon e toglie Bremer.- I cambi servono più alla Juventus che al Torino, anche se l’azione che decide la partita è avviata e conclusa da chi è in campo dall’inizio e fin lì ha brillato poco. Chiesa, spostato sulla sinistra, inserisce il turbo e crossa un bel pallone al centro checontrolla e scaglia nell’angolino con un tocco da, ma tutt’altro che casuale perché questi sono i suoi gol. Ci sono ancora 4’ più 4’ di recupero, ma il Torino è sotto nel punteggio e affondato psicologicamente. Allegri può persino concedersi il lusso di far debuttare il brasilianoal posto di Chiesa e poco dopo, in pieno recupero,colpisce il palo.Torino-Juventus 0-1 (primo tempo 0-0)Marcatori: 41’ s.t Locatelli (J)Assist: 41’ s.t. Chiesa (J)Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina (20’ s.t. Ansaldi); Lukic (20’ s.t. Linetty), Brekalo (39’ s.t. Rincon); Sanabria (32’ s.t. Baselli). All. Juric.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi (35’ s.t. Kulusevski), McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa (44’ s.t. Jorge), Kean (1’ s.t. Cuadrado). All. AllegriArbitro: Valeri di RomaAmmoniti: 11’ s.t. Sanabria (T), 17’ s.t. Lukic (T), 20’ s.t. Mandragora (T), 37’ s.t. Chiellini (J)