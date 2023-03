E' iniziata stamane a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che vede coinvolta la Juventus con 12 suoi dirigenti e amministratori (fra ex e attuali). Dopo la richiesta di costituzione civile il Gup, Marco Picco, si è ritirato per valutare.



Il Gup si è ritirato in camera di consiglio dopo richiesta di alcuni piccoli azionisti che si sono costituiti parte civile per la citazione della Juventus come responsabile civile. La Consob si è costituita parte civile, così come i piccoli azionisti Juve, mentre Figc ed Erario non si sono costituiti parte civile.



Al momento, in attesa che il Gup si pronunci, l'ipotesi più probabile è quella di un rinvio.