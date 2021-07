Aspettando i quattro campioni d'Europa attesi per i primi di agosto (Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa),. Sul mercato bisogna risolvere i nodi legati al futuro di Dybala e Ronaldo, in campo l'argentino ha già fatto i primi allenamenti insieme ai primi compagni che qualche giorno fa si sono presentati alla Continassa per la nuova era targata Massimiliano Allegri.- Tra loro non c'era Dejan Kulusevski, ancora in vacanza post-Europeo e che presto tornerà a Torino per iniziare la sua seconda stagione in bianconero.per portarlo al Tottenham: lo svedese è il grande sogno dell'ex dirigente juventino che nel gennaio 2020 investì gran parte del budget per bloccare il classe 2000.- Da parte della Juve però non ci sarà nessun margine d'apertura:, aveva bisogno di ambientarsi in un top club per provare a emergere tra campioni come Ronaldo e Dybala.: Kulu è esploso a Parma giocando esterno offensivo a destra, la Juve l'ha preso prima dell'arrivo di Pirlo che giocava con l'attacco a due, e così lo svedese si è ritrovato spesso ad essere schierato o esterno di fascia a centrocampo o da seconda punta.- Con Allegri può essere tutta un'altra musica.. La Juve l'ha messo al centro del progetto ed è uno dei tre giovani incedibili così come Chiesa e De Ligt: tre talenti dai quali ripartire nel presente, per scrivere il futuro.