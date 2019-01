James Rodriguez dovrebbe tornare al Real Madrid al termine della stagione. Il Bayern Monaco è deluso dalle prestazioni e dal comportamento del centrocampista offensivo colombiano che in estate è destinato a tornare alla base, nella capitale spagnola. Il suo agente Jorge Mendes l'ha offerto ai bianconeri ​e il piano della Juve è chiaro: se in estate ci saranno le condizioni tecniche ed economiche per il suo acquisto, i bianconeri faranno un affondo per averlo. Intanto vanno avanti i contatti tra Mendes e Paratici.