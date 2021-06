C'è una prima scelta per l'attacco della Juve: è Dusan Vlahovic. Con un grosso problema, anzi due. Il primo è che con Cristiano Ronaldo ancora in silenzio sul suo futuro c'è un margine di manovra quasi nullo per la Juve. Il secondo è che Rocco Commisso lo ritiene incedibile, almeno per questa stagione. Poi se non dovesse arrivare il rinnovo può sempre cambiare tutto, con la Juve pronta a mettere oggi le basi per il colpo della prossima stagione.