Il PM Marco Gianoglio, al termine dell’udienza, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.



COMPETENZA TERRITORIALE – “Sì, si è deciso di rimandarla alla Corte di Cassazione. Il prossimo processo avverrà il 26 ottobre”.



CASSAZIONE – “Ci sarà un’udienza, poi se gli atti saranno trasmessi da un’altra Procura… Altrimenti continueremo e siamo fiduciosi di farlo”.



RICHIESTE - "Abbiamo chiesto che il processo rimanesse a Torino ma il Giudice ha deciso in conformità alla legge. Almeno la questione si risolverà in maniera definitiva, non c’è alcuna perplessità”.



SUL RINVIO E LA DECISIONE - “Si tratta di un rinvio prudenziale, magari le decisioni verranno prese prima, anche in estate o subito dopo. Poi, il processo andrà chiuso qui, dichiarando la propria incompetenza. Gli atti saranno mandati in Cassazione. Se decideranno che la competenza sarà a Milano o Roma, si farà un’altra udienza per dichiarare quanto sopra”.