Per il mercato dei grandi bisogna ancora aspettare, sia per le cessioni pesanti che per gli acquisti veri. Intanto la Juve continua a lavorare per il proprio vivaio. Dopo i vari Muharemovic, Solberg, Huijsen e Nonge Boende, ecco un altro colpo baby sul mercato internazionale: dal Kosice arriva il portiere slovacco Jakub Vinarcik (foto Facebook), classe 2007 che almeno inizialmente partirà dall'Under 17.