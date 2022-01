Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli è risultato positivo al Covid-19 e per questo non sarà presente nella serata di mercoledì a San Siro per la Supercoppa Italiana che vedrà i bianconeri affrontare l'Inter.



Il numero 1 bianconero già nella serata di ieri non era all'Olimpico perché appena ricevuta la notizia ha avviato l'iter di isolamento previsto da protocollo. Non ha avuto contatti con la squadra è regolarmente vaccinato ed è asintomatico.