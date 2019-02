Marcelo si avvicina alla Juventus, ma quanto costerà l'eventuale affare? Non certo i 200 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria fissata dal Real Madrid. Come riporta Il Corriere dello Sport, proprio la clausola sarebbe stata al centro del colloquio tra il giocatore e il club spagnolo per arrivare ad abbassare l’ammontare così da rendere possibile il suo addio. Per la Juve, in ogni caso, l’investimento sarebbe significativo: non meno di 50 milioni.