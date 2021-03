Una volta ai quarti, due volte agli ottavi. L'operazioneha funzionato in Italia, ma non in, in quella Champions tanto agognata dalla. E CR7 senza gol nella fase a eliminazione diretta della sua coppa preferita non capitava dalla stagione 2004/05, quando, col, eliminò ildi Sir Alex. La Juve fa i conti col futuro e si fa i conti in casa, pensando anche al portoghese: il suo stipendio (31 netti, 64 al lordo) è un quinto dei costi dell'intera rosa.36 anni, 20 gol in Serie A in questa stagione (20 gol in 22 presenze, davanti a Lukaku che è a 18 in 24),. Fabio, prima dell'eliminazione nel match di ritorno contro il, ha dichiarato a Sky Sport: "C'è tempo, ha ancora un anno di contratto. Non è all'odine del giorno, c'è tempo per parlarne".Come scrive il Corriere dello Sport,(arrivato nel 2018 per 115 milioni, il suo cartellino a fine stagione sarà ammortizzato per 88 milioni). A 36 anni. A un anno dalla scadenza. A 6 mesi dalla possibilità di firmare gratis per qualcuno.Sul campo soprattutto scudetti, fuori: ha fatto alzare il merchandising di 16 milioni il primo anno, con le magliette vendute, ma già dall'anno dopo le vendite sono calate., ma lontane dall'1,6 milioni che vendevano singolarmente. Gli abbonamenti (tolti i problemi per Covid) hanno spinto l'introito a 30 milioni (+17%), con un sostanziale aumento del costo vista la capienza limitata dell'Allianz Stadium; i contratti con(il premio è balzato da 23 a 51 milioni annui) e(50 milioni in due anni) sono decisamente migliorati, i contatti social sono aumentati esponenzialmenteE ora chi vuole Ronaldo dovrà almeno versare 29milioni di euro nelle casse della Juve. Più lo stipendio...