È sempre emergenza. Andrea. L’ultimo a essersi fermato è Merih, fuori per una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero li ha comunicati direttamente il club bianconero sul sito ufficiale: 20 giorni. Il centrale turco tornerà dunque dopo la sosta per le nazionali di fine marzo. E(lesione di basso grado al legamento collaterale)(positivo al Coronavirus). In tre ai box, dopo un periodo in cui l’infermeria è stata molto affollata, prima di Lazio e Porto. Proprio Bentancur e Dybala rappresentano al meglio il fattore sfortuna: uno positivo al Covid, l’altro vittima di un infortunio traumatico (come Arthur in precedenza).. A cui poi si sono aggiunti Gianluca Frabotta, Radu Dragusin e Nicolò Fagioli proprio per i numerosi infortuni stagionali. Per un totale di 24, di cui questi ultimi tre chiaramente non ancora pronti per giocare con continuità in questa Juve., che(fino a novembre) e che- ma soprattuttocausa infortunio. La stagione bianconera è dunque iniziata con l’emergenza in difesa e per questo Pirlo ha subito chiamato Frabotta. Soltanto in due periodi della stagione, a novembre e all'inizio di febbraio, Pirlo ha potuto contare sulla retroguardia al completo, momenti duranti un battito di ciglia. Quattro centrali e quattro esterni che, a turno, hanno dovuto alzare bandiera bianca.. Perché non mettere a disposizione di Pirlo almeno un giocatore in più per ruolo in estate?- Nelle difficoltà dovute alle assenze. In realtà, però, Pirlo li ha sì convocati quando la Juve era in emergenza, ma li ha utilizzati di rado. 16 le presenze stagionali di Frabotta (utilizzato soprattutto a inizio stagione), 4 quelle di Dragusin e 2 quelle di Fagioli. Con il Verona e lo Spezia la situazione era d’emergenza totale, ma Pirlo ha puntato sui suoi, senza dare fiducia ai giovani dell’Under 23. E soprattutto. Per tutta la carriera, il fuoriclasse portoghese. Dopo Juve-Spal del 27 gennaio in Coppa Italia, CR7 ha sempre giocato. Si spiega anche così. Gli infortuni, la sfortuna, ma non solo: l’emergenza bianconera da inizio stagione a oggi è frutto anche di errori strategici in sede di mercato. In estate e a gennaio, dove Pirlo non ha avuto rinforzi.