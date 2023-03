Dopo il pronunciamento delsull'obbligo di consegnare agli avvocati difensori la(fondamentale per la questione del vizio di forma), la manovra stipendi torna d'attualità in casaGiuseppe, procuratore federale, ha chiesto una nuova proroga per questo filone che riguarda un’area che va dalle "side letter" (gli accordi conclusi con i giocatori fuori dai canali regolari) agliargomento che aveva portato di recente all'invio ad altre sei procure (Bologna, Cagliari, Genova, Udine, Bergamo e Modena per il Sassuolo) degli atti da parte della procura della Repubblica di Torino.La motivazione con cui Chiné ha chiesto la seconda proroga è figlia dei nuovi atti della Procura di Torino, depositati il 27 febbraio (altre 1000 pagine circa di indagini suppletive, che si aggiungono alle 14mila delle indagini preliminari). Importante è la ragione della richiesta di proroga, perchéÈ ancora presto per capire quanto la nuova documentazione potrà spostare l’andamento delle indagini: per il processo, si ipotizza in ogni caso una data compresa nella seconda metà di maggio.