È più o meno l'ora di pranzo quando dalla Francia rimbalza la notizia bomba della giornata: Zinedine Zidane sulla panchina del Psg. Non solo, con Zizou anche Paul Pogba cambierà rotta per tornare a Parigi. Panico sui social, ma forse soltanto lì.Al netto di un mercato particolarmente complicato, infatti, dubbi riguardo alla riuscita dell'operazione Pogback in salsa bianconera non sembrano comunque essercene.Per il resto è davvero tutto fatto, con Pogba che andrà a firmare un contratto di tre anni con opzione per il quarto, accettando un ingaggio da 8 milioni netti a cui aggiungere appunto bonus che potranno consentirgli di sfondare il muro dei 10 milioni. E poi c'è il progetto ad aver convinto Paul, che sarà al centro del gioco in campo e punto di riferimento fuori sotto ogni punto di vista. Una corte durata mesi, anzi anni. Entrata nel vivo nell'ultimo periodo con quei contatti diretti firmati Pavel Nedved e Max Allegri che lo hanno convinto definitivamente a dire di no allo stesso Psg, ma anche al Manchester City e alle proposte di rinnovo avanzate disperatamente dal Manchester United.