Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, il Manchester United ha ufficialmente salutato Edinson Cavani, Lee Grant, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic e Paul Pogba, ovvero i calciatori che non faranno più parte, nella stagione 2022-23, della rosa dei Red Devils. Matic è ormai prossimo a firmare con la Roma, Pogba è in odore di ritorno alla Juve ed anche per Cavani si parla di un possibile ritorno in Serie A. Intanto, Mata ha salutato il club con una toccante lettera.