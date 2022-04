In vista del mercato estivo la Juventus sta valutando la situazione legata al futuro di Moise Kean. L'attaccante è arrivato in estate in prestito biennale dall'Everton con un diritto di riscatto fissato a 28 milioni più bonus. Occhio però al ritorno di fiamma del Psg, fa sapere Tuttosport, che starebbe pensando di riportare l'attaccante a Parigi.