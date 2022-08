Leandro Paredes: il Psg chiede 25 milioni per il centrocampista argentino e questo è il motivo per cui alla Juventus devono riflettere bene sull'argomento. Le risorse a disposizione non sono infinite e bisogna scegliere bene dove indirizzarle. Già ieri sera Allegri e Cherubini hanno fatto un punto per telefono su questa delicata questione, ripromettendosi di vedersi alla ripresa degli allenamenti, cioè domani.



Discorso diverso per l'esterno mancino Filip Kostic, da tempo associato alla Juventus. Attenzione al ritorno di fiamma: in questi giorni il West Ham sta insistendo per avere il nazionale serbo dall'Eintracht Francoforte, ma senza apparenti risultati. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, alla Continassa di Kostic si continua a parlare, anche perché potrebbe risolvere il problema sulla corsia di sinistra. Ovviamente questa soluzione sarebbe da legare alla conferma di Moise Kean, a lungo sull'elenco dei partenti e rinvigorito dalla tournée negli Usa.