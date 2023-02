Valutazioni in corso alla Juventus per i giocatori in odore di svincolo. Se Cuadrado è ai saluti, per Di Maria e Rabiot un tentativo verrà effettuato (accordo in salita con il francese). Attenzione, invece, ad Alex Sandro. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno, ma in virtù di una clausola legata alle presenze (40) può prolungare automaticamente e per altri dodici mesi. Allegri ha reinventato Alex Sandro come centrale della difesa a tre e lo sta impiegando con continuità (27 presenze). Per il presente, ma con un occhio anche al futuro. Tradotto: un mancino in rosa serve e al tecnico non dispiacerebbe l’idea di confermare l’ex Porto.