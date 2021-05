I bianconeri si sono ritrovati questa mattina al Training Center della Continassa per riprendere il lavoro dopo la brutta sconfitta subìta contro il Milan. Dal sito ufficiale della Juventus: "Bianconeri subito in campo questa mattina per preparare il prossimo match di campionato. Mercoledì, infatti, si giocherà il turno infrasettimanale e la Juventus sarà impegnata nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per mercoledì 12 maggio alle ore 20.45.Seduta odierna, dunque, che si è focalizzata su possesso palla e partita finale. Scarico, invece, per i giocatori impegnati ieri sera".