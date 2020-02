Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno in vista della sfida che sabato vedrà i bianconeri di Maurizio Sarri affrontare la Spal. Ancora out Pjanic e Higuain.



REPORT - Manca un giorno alla partenza per Ferrara, e al JTC la Juventus continua a lavorare per preparare al meglio la gara esterna di sabato alle 18:00 contro la SPAL. Oggi la squadra ha lavorato sulla velocità in preparazione alla partita.



INFORTUNATI - Pjanic ha svolto allenamento differenziato in campo, mentre Higuain ha proseguito le terapie per la lieve lombalgia. Rabiot, invece, ha preso parte regolarmente all'allenamento.