Dal sito ufficiale della Juventus



"Vigilia di Juventus-Cagliari (presentata da Mister Andrea Pirlo) al JTC. Domani i bianconeri tornano in campo in Serie A all'Allianz Stadium, con fischio d'inizio alle 20:45. Il gruppo nella sessione pomeridiana di oggi ha lavorato sulla tattica, concludendo l'allenamento con una partitella"



Ecco spiegata la gestione del caso Bentancur, rientrato da poco dall'Uruguay, Nazionale in cui è scoppiato un focolaio di Covid-19: "Rodrigo Bentancur ieri e oggi è stato sottoposto a tampone, il cui esito ha dato risultato negativo. Il calciatore, nella giornata odierna, ha svolto un allenamento individuale. Domani mattina, nel rispetto delle indicazioni federali, sarà sottoposto ad un ulteriore tampone di controllo"