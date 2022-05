Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano sta preparando la finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro l'Inter ha riabbracciato oggi in gruppo con il resto dei compagni il rientrante Luca Pellegrini che ha smaltito la botta rimediata qualche giorno fa in allenamento ed è a disposizione per la finale.



REPORT E PROGRAMMA DELLA VIGILIA - Oggi la sessione si è aperta con un torello per focalizzarsi successivamente su esercitazione per la fase difensiva per chiudere, poi, con una partitella. Domani sarà vigilia: allenamento al pomeriggio e a seguire partenza per Roma per chiudere la giornata e alle 19:30 quando i bianconeri parleranno in conferenza stampa direttamente dallo Stadio Olimpico.