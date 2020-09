Nuova settimana di lavoro per la Juve di Pirlo alla Continassa. Come si legge sul sito ufficiale del club bianconero: "E’ iniziata una nuova settimana di preparazione allo Juventus Training Center. Il semaforo verde al Campionato 2020/21 comincia a farsi sempre più vicino, con l’esordio fissato a domenica 20 all’Allianz Stadium contro la Samp. I bianconeri, rientrati dal giorno di pausa, si sono ritrovati questo pomeriggio per una seduta basata su riscaldamento tecnico, torelli, possesso palla, lavoro atletico e partitella finale. Domani, martedì 8 settembre, l’allenamento è in programma al mattino".