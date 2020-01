Attraverso il sito ufficiale arriva il report dell'allenamento odierno della Juventus agli ordini di Maurizio Sarri. Nessun aggiornamento medico in vista della sfida contro il Cagliari.



ECCO IL REPORT COMPLETO

La Juve continua a lavorare in vista della ripresa del campionato. Il gruppo si è ritrovato oggi pomeriggio al JTC per preparare la sfida dell'Epifania contro il Cagliari, penultima gara del girone di andata.



A meno due dalla gara, i bianconeri hanno lavorato focalizzandosi sulla preparazionedella partita contro i cagliaritani. Domani nel pomeriggio la rifinitura, e prima, alle 13.15,la conferenza stampa di Mister Sarri, come sempre in diretta su Juventus Tv