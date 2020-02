Ripresa degli allenamenti immediata per la Juve. Questo il report ufficiale del club: "La semifinale di andata di Coppa Italia è già alle spalle per i bianconeri, che questa mattina si sono gettati nella preparazione della partita di domenica, alle 15, contro il Brescia all’Allianz Stadium. Scarico per chi ha giocato ieri, focus sulle conclusioni e partitella per il resto del gruppo: questo il menu della squadra, che domani tornerà in campo per la seduta della vigilia. E come sempre, vigilia significa conferenza stampa di Mister Sarri. L’appuntamento è fissato per le 13.30 dalla sala conferenze stampa dell’Allianz Stadium".