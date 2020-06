La Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì con il Napoli.



IL REPORT - Questo il report della seduta, pubblicato sul sito ufficiale del club: "Si entra nel vivo: mercoledì sera la Juve si gioca la possibilità di vincere la quattordicesima Coppa Italia. A due giorni dall’appuntamento dell’Olimpico di Roma, i bianconeri sono scesi in campo questa mattina al JTC per preparare la sfida con il Napoli. Seduta iniziata con un torello, proseguita con fase tattica di preparazione alla gara, e conclusa da una partita al centro d’allenamento bianconero. Domani, vigilia di finale, l’allenamento è in programma al pomeriggio, seguito poi dalla partenza per la capitale"