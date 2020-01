Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri con una brutta notizia dall'infermeria. Gonzalo Higuain, infatti, non si è allenato col resto del gruppo per un problema alla coscia sinistra.





ECCO IL REPORT COMPLETO

Domenica alle 20:45 la Juve farà visita alla Roma. Il gruppo ha lavorato stamattina al JTC proseguendo nella preparazione della sfida dell'Olimpico contro i giallorossi.

Nella seduta di oggi, dopo la parte atletica, focus sulla tattica, con partitella finale. Ha svolto attività personalizzata Gonzalo Higuain, in seguito a un leggero affaticamento alla coscia sinistra.

Domani i bianconeri si alleneranno al mattino.