Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri. Differenziato per Paulo Dybala, solo fisioterapia per l'infortunato Bernardeschi.



IL REPORT

Anche oggi la Juventus si è allenata alla Continassa: entra nel vivo la preparazione al prossimo match di campionato, quello di sabato sera a Verona.

In mattinata la squadra è scesa in campo agli ordini di Mister Sarri e ha svolto un allenamento che, dopo la fase di attivazione fisica, ha visto nel menu una lunga sessione di esercizi atletici e a seguire partitella.



ASSENTI - Paulo Dybala, come da programma, ha effettuato un allenamento personalizzato tra campo e palestra, mentre Federico Bernardeschi si è sottoposto a seduta fisioterapica. Appuntamento a domani: la squadra è attesa in campo al mattino.