Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri in vista della sfida contro la Roma.



ECCO IL REPORT COMPLETO

Dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Sarri, la Juve, oggi, è tornata in campoper preparare la prossima sfida di campionato contro la Roma che chiuderà il girone di andata. Appuntamento fissato per domenica prossima alle 20:45 in casa dei giallorossi.

Archiviato il bel 4-0 sul Cagliari che ha aperto il 2020, il gruppo, dopo la ripresa atletica, si è focalizzato sul possesso palla, con partita finale. Allenamento di domani in programma al mattino.