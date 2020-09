Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Andrea Pirlo. Buone notizie dall'infermeria dato che si rivede al 100% Douglas Costa mentre brutte notizie arrivano dalla nazionale portoghese dove si è fermato per un problema al piede Cristinao Ronaldo.



IL REPORT - Ancora una mattinata di allenamento per la Juventus, che prosegue la sua preparazione, a poco più di due settimane dal via della Serie A. Oggi la squadra si è impegnata, dopo l’attivazione e i consueti torelli, su lavoro atletico “a secco”, alternato con esercizi di possesso palla, per concludere con la consueta partitella. Da segnalare che Douglas Costa ha svolto l’intera seduta con il gruppo; gruppo che domani si ritroverà ancora una volta al mattino.



RONALDO - ​Cristiano Ronaldo è in dubbio per la sfida di sabato sera di Nations League tra Portogallo e Croazia. La stella portoghese non ha preso parte all'allenamento di questa mattina con la sua nazionale a causa di un'infezione a un dito del piede destro. Lo rende noto la Federcalcio lusitana.