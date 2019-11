Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Maurizio Sarri in vista della sfida di domenica, il lunch match contro il Sassuolo. In gruppo Ronaldo, mentre Alex Sandro e Rabiot non sono ancora completamente recuperati.



ECCO IL REPORT COMPLETO

C’era il sole, questa mattina alla Continassa. C’erano i tifosi sugli spalti, tanti: circa 500, fra Juventus Member, iscritti agli Official Fan Club e ospiti di Juventus.



E c’era il gruppo, che è sceso in campo dopo un giorno di pausa per cominciare a lavorare in previsione di Juve-Sassuolo. Essendo oggi il primo allenamento post Champions League, la squadra ha differenziato la seduta, dopo una prima fase atletica, svolta tutti insieme.



Scarico, quindi, per chi è stato maggiormente sollecitato contro l’Atletico, intenso allenamento tecnico con partitella finale per il resto del gruppo. Da segnalare che Alex Sandro si è allenato parzialmente con la squadra, mentre Rabiot ha sostenuto un lavoro personalizzato atletico in campo.