Dal sito ufficiale della Juventus:



“Parola d’ordine: continuare così.



La Juve torna da Genova con 3 punti e prosegue il cammino in campionato, ma all’orizzonte c’è già la Coppa Italia, per una semifinale che significa Inter-Juve martedì sera a San Siro.



Ecco perché i bianconeri, rientrati dopo la vittoria di ieri, si sono subito ritrovati questa mattina, a due giorni dal Derby d’Italia. Scarico per i protagonisti di Marassi, esercitazioni tattiche e partitella il menu di giornata per il gruppo, che domani torna ad allenarsi al mattino”.