Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report odierno agli ordini di Massimiliano Allegri in vista della sfida di mercoledì sera contro lo Zenit San Pietroburgo di Champions League.



IL REPORT

All’indomani del bel successo sulla Roma firmato Moise Kean, la Juventus si proietta subito alla prossima sfida: mercoledì si torna in campo in Champions League in casa dello Zenit. Obiettivo dare continuità anche in Europa alle vittorie ottenute contro Malmö e Chelsea. Il gruppo si è ritrovato in mattinata allo Juventus Training Center: scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro la Roma, per gli altri lavori specifici per ruolo, combinazioni offensive e infine partitella per chiudere la seduta. Domani è la vigilia di Zenit-Juventus. Allenamento in programma al mattino, poi alle 13:45 la conferenza stampa di presentazione del match e a seguire la partenza per San Pietroburgo.