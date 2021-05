Come racconta la Gazzetta dello Sport, per Simone Inzaghi alla Juve potrebbero arrivare nuovi sviluppi a breve. Secondo il quotidiano, infatti, l'allenatore piacentino ha un accordo con Lotito per il rinnovo con la Lazio, ma ha fatto sapere al suo presidente di voler aspettare fine campionato. Il motivo? Vuole prendere tempo, così da seguire gli sviluppi alla Juve e su altre panchine, come il Napoli.