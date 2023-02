Un po' in gruppo, un po' a parte, un po' a palestra. Inutile per ora però fare previsioni o ipotizzare un rientro. La Juve dovrà ancora fare a meno di Paul Pogba, sicuramente contro lo Spezia, molto probabilmente anche a Nantes, sarebbe già considerata una sorpresa positiva vederlo nel derby contro il Toro. Così a Max Allegri non restano troppe scelte: avanti con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot finché ne hanno, con Nicolò Fagioli e Leandro Paredes se necessario.