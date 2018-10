Matteo Darmian è uno dei difensori che la Juventus sta monitorando da ormai diversi mesi. Con il contratto in scadenza nel 2019, l'ex difensore del Toro è una delle opportunità di mercato non solo per i bianconeri ma anche per Milan e Inter. Già al termine della passata stagione il terzino azzurro aveva anticipato la possibilità di lasciare Old Trafford e l'imminente rinnovo di Luke Shaw è la conferma che il futuro di Darmian sarà lontano da Manchester