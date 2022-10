Non c’è due senza tre. In casa, i momenti di crisi durante la gestionechiamano ritiri.Oggi i bianconeri rientreranno a Torino dopo il volo da Haifa, per iniziare una nuova clausura: ecco come funzionerà.Il presidente, nel dopo partita di Champions, ha messo subito la parola fine alle voci sulla panchina:Per raddrizzare la stagione, Max ricorre ancora all’extrema ratio, per compattare il gruppo e rimettere in carreggiata una stagione che sembra già segnata. "Per rispetto della società e dei tifosi".Non è stato definito fino a quando la Juve sarà in ritiro. Dipenderà dai risultati. L’obiettivo bianconero resta farlo durare il meno possibile, anche se tra allenamenti e confronti di gruppo, i bianconeri saranno in un certo senso a casa: ognuno dei giocatori ha infatti una stanza personale al J Hotel e la Continassa resta un ambiente familiare. Così Allegri cercherà la svolta.Sotto la guida di Allegri si tratta della terza volta. Nel 2015, la decisione era arrivata più o meno in questo periodo, dando poi il via alla storica rimonta scudetto che oggi sembra un’utopia. E l’anno scorso, dopo i risultati positivi,aveva deciso di interromperlo con anticipo dopo una serie di colloqui individuali con i calciatori.. Il derby con il Toro non vale solo 3 punti.