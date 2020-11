Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Chiellini è pronto a scendere in campo contro il Ferencvaros: "Automatismi da oliare, certo. Ma poi ci sono giocatori che anche in una fase di “costruzione” possono cambiare repentinamente le prospettive. Lo si è visto con Cristiano in attacco, Pirlo spera di rivederlo anche con Chiellini in difesa".