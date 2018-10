Secondo La Gazzetta, in casa Juventus è bollette il tema del ritorno di Paul Pogba, ormai in perenne fibrillazione allo United. Le polemiche con Mou e le ripicche dello Special One sono solo la parte esteriore di un malessere che ha costretto l’agente del campione del mondo, Mino Raiola, a guardarsi intorno. Il feeling estivo con il Barcellona è un po’ scemato, mentre le recenti frasi di Paratici («è tesserato con un altro club») sono l’implicita conferma che i bianconeri sono sull’uscio.