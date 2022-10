Dopo il consiglio di amministrazione, che ha approvato il bilancio della Juventus, chiuso con un rosso da 254 milioni di euro, la società sta adottando alcune strategie per migliorare i conti. Tra queste anche quella di garantire compensi in azioni della società in base al raggiungimento dei target economici finanziari, come riporta il Foglio. "Un piano di performance shares 2023-2024/2027-2028" dedicato ai top manager, il cda ha approvato questa strategia: un piano che prevede, come riporta la società "l'attribuzione di diritti - condizionati, gratuiti e non trasferibili - all'assegnazione a titolo gratuito di azioni Juventus". In pratica, scrive il quotidiano, una sorta di stock option.



Il club riacquisterà in questo modo fino a 10,3 milioni di azioni per un esborso di circa 3 milioni di euro che saranno distribuiti ai dirigenti e manager se riusciranno a raggiungere gli obiettivi. Con questa strategia, la società bianconera spera di migliorare la situazione economica del club, che ha raggiunto il più alto rosso mai registrato in Serie A.