Emre Can: apprendistato quasi finito, ma qual è il suo ruolo nella Juve? Il centrocampista tedesco è entrato nelle geometrie della rosa bianconera, anche se per il momento solo a partita in corso. Gestione, possesso e un buon impatto nei 21' contro la Lazio: 28 palloni giocati, 89.5% dei passaggi riusciti e il 57% dei contrasti vinti. Essenziale per Allegri su Milinkovic-Savic, determinante per la sua fisicità, ma non solo, come sottolinea il Corriere dello Sport.