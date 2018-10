Le prossime sessioni di mercato della Juventus guarderanno e punteranno a grandi colpi che possano seguire la scia del super-affare estivo Cristiano Ronaldo. Giocatori di livello europeo con un pedigree importante anche a livello di sponsorizzazioni e soprattutto tanto chiacchierati a livello globale. Per questo motivo, il sogno in vista di gennaio resta quello di riportare a Torino il centrocampista francese Paul Pogba.



ROTTURA CON MOU - La rottura con Josè Mourinho è consolidata e la vittoria in extrermis ottenuta contro il Newcastle è la riprova che l'allenatore portoghese ha più vite di un gatto, ma è anche il sigillo di garanzia sul fatto che il pubblico di Old Trafford ha fatto la sua scelta e si è schierato apertamente con l'ex manager dell'Inter contro tutti i detrattori.



OFFERTA FOLLE? - La rottura, dicevamo, c'è e il rapporto fra Pogba e il tecnico non è mai stato così teso. Eppure, come riportato anche da Tuttosport, arrivare al francese è un sogno quasi impossibile. L'agente, Mino Raiola ha ribadito che a gennaio non è in vendita e per convincere il Manchester United a cederlo alla società da cui l'ha strapagato soltanto due estati fa non solo non sarà facile, ma servirà anche un'offerta che, ad oggi, la Juventus non sembra intenzionata a soddisfare. Il #Pogback resta un obiettivo, e se non sarà a gennaio, sarà posticipato alla prossima estate.