Massimiliano Allegri è sotto esame e l'esonero, nonostante un contratto blindatissimo, è un'opzione che mai come ora potrebbe concretizzarsi. L'idea di Andrea Agnelli è quella di aspettare fine stagione per decidere un'eventuale sostituzione e fra i sogni nel cassetto, spinto soprattutto da Pavel Nedved, c'è il ritorno di Antonio Conte che non sta firmando il rinnovo con il Tottenham.