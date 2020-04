Dopo le giornate nere che hanno accompagnato la Juventus tra fine febbraio e inizio marzo, il titolo a Piazza Affari comincia a riprendere quota. Infatti, tre giorni fa, è stato addirittura sospeso per eccesso di rialzo, con un +11% realizzato ad appena poche ore dall'apertura mattutina. Così, anche oggi in Borsa si è registrata un'altra giornata positiva, dimostrando un trend in linea con quanto visto in questra settimana: +4%.