La Juve si prepara alla fatidica data di mercoledì 19 aprile quando è atteso il pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per quanto riguarda la penalizzazione di 15 punti comminata da parte della Corte d’Appello della FIGC.



Alla vigilia, il titolo bianconero viaggia con il segno più, in una giornata positiva per la Borsa italiana, con un rialzo del 3%.All’apertura un’azione del titolo della Juve valeva 0,3432 euro, già in rialzo rispetto alla chiusura di ieri, mentre oggi viaggia su una quotazione di 0,3496 euro. A riportarlo è Calcio e Finanza.