Una manciata di minuti qua e là, un assist alla seconda giornata col Bologna e tanta panchina per. Vorrebbe giocare di più, a Torino o da un'altra parte. E' uno dei giocatori meno utilizzati da Max, la società apre a una cessione a gennaio se dovessero essere soddisfatte le richieste.- L'esterno inglese classe 2003 ha diversi estimatori in Premier League, Tottenham su tutti.nella gara di qualificazione al prossimo Europeo. Iling è entrato negli ultimi venti minuti, gli occhi degli scout del Tottenahm erano piazzati su di lui: passaggi precisi, qualche pallone perso e tanta corsa sulla fascia sinistra; nel 4-3-3 inglese si è piazzato nel tridente offensivo insieme a Madueke (Chelsea) e Delap (Hull City) che è entrato poco dopo di lui.- Il Tottenham osserva e la Juve apre alla cessione. Ma solo a determinate condizioni.. L'identikit è quello di un profilo importante, i nomi sono quelli che abbiamo fatto in questi giorni: da De Paul a Samardzic; e la formula preferita è quella di un prestito con diritto di riscatto o obbligo legato a determinati obiettivi. La Juve è pronta a investire a metà campo, prima però vuole fare cassa con qualche cessione. Iling-Junior può partire, gioca poco e vuole più spazio. Anche lontano dalla Juve.