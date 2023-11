La notizia dell'ingresso nella dirigenza del Manchester United, Jean-Claude Blanc, ex di Juventus e PSG, trova sempre maggiori conferme. Per il francese si prospetta un ruolo da direttore generale al posto di Richard Arnold. Una novità, questa, che per il Mirror può avere risvolti anche in chiave mercato. L'arrivo del manager francese essere d'aiuto ai Red Devils nella trattativa con la stessa Juve per l'approdo a Torino di Jadon Sancho.