Non la migliore prestazione, però comunque storica. Giorgio Chiellini ha giocato oggi la gara numero 400 in Serie A, ben 363 presenze con la maglia della Juventus, solo 37 con quella della Fiorentina, dove ha militato per una sola stagione. Il difensore e capitano bianconero ha giocato inoltre la 500esimapartita con la maglia da titolare della Juventus, considerato chiaramente ogni competizione finora disputata.