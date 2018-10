ha completato ieri sera la propria ideale “”. Un’opera da grande regista, un capolavoro da custodire gelosamente nell’album dei ricordi: comincia e finisce in Inghilterra il tour della Juve di Max, in realtà ben più ampio e capace di rifilare sconfitte a domicilio a tante squadre del continente. Ma vincere in determinati stadi, quella non è un’impresa comune.Mattia Carapelli@mcarapex