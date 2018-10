Conte non c’era perché si era appena fracassato la gamba. Nemmeno Vieri c’era, anzi era come se non ci fosse, perché poche settimane prima aveva appeso Lippi al muro dello spogliatoio nell’intervallo di una partita con l’Atalanta e finiva sempre in tribuna. C’era Zidane, ma non era ancora il magico Zizou: arrivato in estate, all’inizio pensavano fosse una specie di regista arretrato e solo dopo qualche test andato maluccio compresero che il suo ruolo era un altro. In quei giorni, si stava ancora adattando. Era il 20 novembre 1996 e una Juve grandissima vinse a Manchester, contro uno United stellare, con il risultato di 1-0, esattamente come stavolta.



CONTINUA SU ILBIANCONERO.COM



Stefano Agresti

@steagresti